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Котельников Ларион Тимофеев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Котельников Тимофей Михайлов

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 486 50 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1760

Сын: Котельников Гаврило Иларионов

Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова

27 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Козлова Парасковья Ларионова

Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова

19 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 26 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Котельникова Ефимия Иларионова

Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова

15 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1772

Сын: Котельников Назар ? Иларионов

Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова

15 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Котельникова Агрипина Иларионова

Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова

13 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Ефимия Захарова

Смерть
Неизвестно
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