Котельников Ларион Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Котельников Тимофей Михайлов
6 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 486 50 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1760
Сын: Котельников Гаврило Иларионов
Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова
27 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Козлова Парасковья Ларионова
Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова
19 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 26 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Котельникова Ефимия Иларионова
Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова
15 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1772
Сын: Котельников Назар ? Иларионов
Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова
15 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Котельникова Агрипина Иларионова
Мать ребёнка: Котельникова Ефимия Захарова
13 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно