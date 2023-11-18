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Худынцев Роман Владимирович
Худынцев Роман Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1971
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Худынцева Валентина Павловна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1971
Отец: не указан
Мать:
Худынцева Валентина Павловна
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