Худынцев Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худынцев Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1971

Отец: не указан

Мать: Худынцева Валентина Павловна

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