Шевелева Валерия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Валерия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2019

Отец: не указан

Мать: Гаврикова Наталья Юрьевна

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