Кладова (Кострова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1937
Дата смерти10.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937
Рождение ребёнка
14.05.1960
Дочь: Денисова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кладов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Маланова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кладов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1965
Дочь: Шишляева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кладов Василий Михайлович
Смерть
10.01.2015