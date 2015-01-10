Кладова (Кострова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кладова (Кострова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1937

Дата смерти

10.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937

Отец: Костров Павел Степанович

Мать: Кострова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1960

Дочь: Денисова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кладов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Маланова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кладов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.06.1965

Дочь: Шишляева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кладов Василий Михайлович

Смерть
10.01.2015
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