Легоньков Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1939
Рождение ребёнка
20.10.1963
Сын: Легоньков Олег Валерьевич
Мать ребёнка: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1974
Сын: Легоньков Алексей Валериевич
Мать ребёнка: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна