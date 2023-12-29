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Легоньков Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1939

Отец: Легоньков Василий Егорович

Мать: Легонькова (Бугина) Анна Освальдовна

Рождение ребёнка
20.10.1963

Сын: Легоньков Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1974

Сын: Легоньков Алексей Валериевич

Мать ребёнка: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна

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