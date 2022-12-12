Обухов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910 или 1914
Жена: Обухова Александра
Попал в плен (военное)
20.11.1914
д.Даркемен
Прибыл 21.09.1915г. из плена с военно-санитарным поездом 103.
Военная награда
26.09.1915
Награждён Георгиевским крестом 4 степени
Смерть
Неизвестно