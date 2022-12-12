Обухов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Василий Николаевич

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Место рождения

Большое Ратчино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

По 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Ратчино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
1910 или 1914

Жена: Обухова Александра

Попал в плен (военное)
20.11.1914
д.Даркемен
Прибыл 21.09.1915г. из плена с военно-санитарным поездом 103.
Военная награда
26.09.1915
Награждён Георгиевским крестом 4 степени
Смерть
Неизвестно
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