Щепин Иван
Место рождения
Дата рождения11.10.1897
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1897
Отец: Щепин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепина Феклиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Крещение
12.10.1897
Молотниково, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Таинство крещения совершал священник Александр Попов | Восприемники: Гвоздевской волости, деревни Красногорской, крестьянин Василий Николаев Чемоданов
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Щепин Михаил
Мать ребёнка: Щепина Феклиния
Восстановленное свидетельство о рождении: актовая запись №814В от 20 июля 1937 года. Код. 4300013. (понадобится, если будет нужно сделать официальную справку).
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно