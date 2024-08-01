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Щепин Иван

Место рождения

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.10.1897

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1897

Отец: Щепин Алексей

Мать: Щепина (Чемоданова) Мария

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепина Феклиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Крещение
12.10.1897
Молотниково, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Таинство крещения совершал священник Александр Попов | Восприемники: Гвоздевской волости, деревни Красногорской, крестьянин Василий Николаев Чемоданов
Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Щепин Михаил

Мать ребёнка: Щепина Феклиния

Восстановленное свидетельство о рождении: актовая запись №814В от 20 июля 1937 года. Код. 4300013. (понадобится, если будет нужно сделать официальную справку).
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно

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