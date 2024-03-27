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Хабибуллин Алибай

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Масяутов Хабибулла

Мать: Гулсагидя Токтар Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Алибаев Шарафетдин

Мать ребёнка: Мягузя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Айша

Мать ребёнка: Мягузя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Алибаев Невмятулла

Мать ребёнка: Мягузя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алибаев Корбан

Мать ребёнка: Мягузя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягузя

Смерть
Неизвестно
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