Третьякова (Шаманина) Нина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1947 и 1948
Рождение ребёнка
1948
Сын: Третьяков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Третьяков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич
Смерть
?.02.1995