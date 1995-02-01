Третьякова (Шаманина) Нина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Шаманина) Нина Евгеньевна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1947 и 1948

Муж: Третьяков Николай Таратиевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Третьяков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Третьяков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Таратиевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
?.02.1995
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