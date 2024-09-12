Серебренникова (Черепанова) Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1834
Сын: Серебренников Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Серебренников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Серебренников Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Серебренников Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно