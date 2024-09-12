Серебренникова (Черепанова) Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Черепанова) Агрипина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Черепанов Алексей Иванович

Мать: Черепанова Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Григорий Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1834

Сын: Серебренников Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Серебренников Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Серебренников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Серебренников Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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