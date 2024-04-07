Учуватов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учуватов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2016 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Учуватова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
31.07.2016

Дочь: Учуватова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Учуватова Наталья Борисовна

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