Евтихий Федотович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федот Яковлевич
Мать: Наталья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
28.12.1831
Сын: Степан Евтихиевич
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
18.11.1834
Дочь: Анна Евтихиевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агапия Евтихиевна
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Парфен Евтихиевич
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Евтихиевна
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно