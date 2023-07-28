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Евтихий Федотович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федот Яковлевич

Мать: Наталья Филипповна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
28.12.1831

Сын: Степан Евтихиевич

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1834

Дочь: Анна Евтихиевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агапия Евтихиевна

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Парфен Евтихиевич

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Евтихиевна

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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