Вшивцев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

До 1643 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Вшивцев Иван Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
После 1678
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