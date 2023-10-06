(Щербак) Елисавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербак) Елисавета Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.09.1874

Дата смерти

01.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1874

Отец: Щербак Василий Матвеевич

Мать: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1874
Харьковская губерния, Российская империя
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