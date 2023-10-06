(Щербак) Елисавета Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.09.1874
Дата смерти01.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1874
Отец: Щербак Василий Матвеевич
Мать: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1874
Харьковская губерния, Российская империя