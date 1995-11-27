Малаховская (Петрова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1915
Дата смерти27.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серикова (Малаховская) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Малаховский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1945
Дочь: Дегтярева (Малаховская) Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Малаховский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1949
Сын: Малаховский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Малаховский Михаил Петрович
Смерть
27.11.1995