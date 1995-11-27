Малаховская (Петрова) Александра Михайловна 06.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малаховская (Петрова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1915

Дата смерти

27.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серикова (Малаховская) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Малаховский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1945

Дочь: Дегтярева (Малаховская) Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Малаховский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1949

Сын: Малаховский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малаховский Михаил Петрович

Смерть
27.11.1995

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