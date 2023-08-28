Рахматулина Роза Ахсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматулина Роза Ахсановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапенков Николай Петрович

Отец ребёнка: Шапенков Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапенков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шапенков Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапенкова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Шапенков Петр Павлович

Рождение ребёнка
30.05.1948

Сын: Шапенков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шапенков Петр Павлович

Смерть
Неизвестно

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