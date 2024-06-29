Баяндина Васса Антоновна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Баяндин Антон Кириллович
Мать: Попова Анна Сидоровна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1818
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 - восприемница ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) - восприемница - ДЕВКА???