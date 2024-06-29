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Баяндина Васса Антоновна

Место рождения

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1818

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1762 г.р.

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1784

Отец: Баяндин Антон Кириллович

Мать: Попова Анна Сидоровна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Иван Васильевич

Смерть
После 1818
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 - восприемница ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) - восприемница - ДЕВКА???

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