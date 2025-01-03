Ворошик (Федорович) Татьяна Ивановна
женский, родилась 13.01.1851, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
умерла Неизвестно
Супруги
Ворошик Исидор Феодорович26.01.1852 г.р.
Дети
Улитич (Ворошик) Ксения Исидоровна1872 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
13.01.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Бракосочетание
09.05.1871
Verkhy, Kamin Kashirsky Raion, Ukraine
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Улитич (Ворошик) Ксения Исидоровна
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Смоляр (Ворошик) Екатерина Исидоровна
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Семенюк (Ворошик) Екатерина Исидоровна
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ворошик Сергей Исидорович
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кисилинская (Ворошик) Ирина Исидоровна
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ворошик Феодор Исидорович
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
18.01.1895
Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
Неизвестно