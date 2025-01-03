Ворошик (Федорович) Татьяна Ивановна 13.01.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворошик (Федорович) Татьяна Ивановна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 13.01.1851, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

умерла Неизвестно

Супруги
Ворошик Исидор Феодорович26.01.1852 г.р.
Дети
Улитич (Ворошик) Ксения Исидоровна1872 г.р.
Смоляр (Ворошик) Екатерина Исидоровна1880 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Бракосочетание
09.05.1871

Муж: Ворошик Исидор Феодорович

Verkhy, Kamin Kashirsky Raion, Ukraine

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Улитич (Ворошик) Ксения Исидоровна

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Смоляр (Ворошик) Екатерина Исидоровна

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Семенюк (Ворошик) Екатерина Исидоровна

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ворошик Сергей Исидорович

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кисилинская (Ворошик) Ирина Исидоровна

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ворошик Феодор Исидорович

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
18.01.1895

Сын: Ворошик Павел Исидорович

Отец ребёнка: Ворошик Исидор Феодорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.