Болдырева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Петр
Отец ребёнка: Дорофеев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофеев Егор
Рождение ребёнка
10.02.1921
Сын: Болдырев Сергей
Отец ребёнка: Болдырев Филипп
Смерть
Неизвестно