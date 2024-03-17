Болдырева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Петр

Отец ребёнка: Дорофеев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Егор

Рождение ребёнка
10.02.1921

Сын: Болдырев Сергей

Отец ребёнка: Болдырев Филипп

Смерть
Неизвестно

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