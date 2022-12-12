Попугаева (Гринцевич) Лариса Анатольевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1923
Дата смерти19.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1942 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
19.09.1977