Попугаева (Гринцевич) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попугаева (Гринцевич) Лариса Анатольевна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

03.09.1923

Дата смерти

19.09.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1941 по 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1942 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
19.09.1977
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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