Клейн Андрей (Heinrich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн Андрей (Heinrich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1914

Дата смерти

07.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Остертаг) Бландина

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина

Рождение ребёнка
12.09.1950

Дочь: (Клейн) Мария

Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Клейн Владимир

Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина

Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина

Смерть
07.01.2003

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