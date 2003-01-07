Клейн Андрей (Heinrich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1914
Дата смерти07.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Остертаг) Бландина
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
18.02.1949
Рождение ребёнка
12.09.1950
Дочь: (Клейн) Мария
Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Клейн Владимир
Мать ребёнка: (Остертаг) Бландина
Рождение ребёнка
23.10.1954
Смерть
07.01.2003