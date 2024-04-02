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Чернявский Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.17

Сын: Чернявский Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Чернявская Юлия Петровна

Рождение
14.11.1985

Отец: Чернявский Сергей Николаевич

Мать: Чернявская Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
25.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернявская Юлия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Юлия Петровна

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