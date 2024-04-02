Чернявский Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.17
Сын: Чернявский Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Чернявская Юлия Петровна
Рождение
14.11.1985
Рождение ребёнка
25.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернявская Юлия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернявская Юлия Петровна