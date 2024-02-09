Хрипкова -- Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1918
Дочь: Хрипкова Надежда Дементьева
Отец ребёнка: Хрипков Дементий Петрович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно