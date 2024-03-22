Васильев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Васильев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Матрена Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Матрена Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно