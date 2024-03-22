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Васильев Николай Алексеевич

Место рождения

Культура, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Васильев Алексей Никифорович

Мать: не указана

Культура, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Матрена Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Матрена Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Матрена Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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