Исекеева (Федина) Светлана Валерьевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1964
Отец: Федин Валерий Иванович
Мать: Федина Людмила Ильинична
Бракосочетание
23.08.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1987
Дочь: Исекеева Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Исекеев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1995
Дочь: Ермакова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Исекеев Юрий Алексеевич