Исекеева (Федина) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исекеева (Федина) Светлана Валерьевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1964

Отец: Федин Валерий Иванович

Мать: Федина Людмила Ильинична

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.08.1986

Муж: Исекеев Юрий Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1987

Дочь: Исекеева Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Исекеев Юрий Алексеевич

Приморск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1995

Дочь: Ермакова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Исекеев Юрий Алексеевич

Приморск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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