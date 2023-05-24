Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1989

Дата смерти

08.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Капустина (Лейбентулер) Неся Исааковна

Отец ребёнка: Лейбентулер Исаак Лейбович

Смерть
08.12.1970
Рождение
25.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейбентулер Лейба Исаакович

Отец ребёнка: Лейбентулер Исаак Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейбентулер Фрида Исааковна

Отец ребёнка: Лейбентулер Исаак Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейбентулер Исаак Лейбович

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