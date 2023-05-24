Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1989
Дата смерти08.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Капустина (Лейбентулер) Неся Исааковна
Отец ребёнка: Лейбентулер Исаак Лейбович
Смерть
08.12.1970
Рождение
25.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейбентулер Лейба Исаакович
Отец ребёнка: Лейбентулер Исаак Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейбентулер Фрида Исааковна
Отец ребёнка: Лейбентулер Исаак Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно