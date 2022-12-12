Перегуда Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерегуда Анна Дмитриевна

Перегуда Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1919

Дочь: Перегуда Евгения Павловна

Отец ребёнка: Перегуда Терентий Павлович

Ивановка, Київська область
Рождение ребёнка
07.10.1922

Дочь: Перегуда Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Перегуда Терентий Павлович

Ивановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегуда Терентий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close