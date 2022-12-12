Перегуда Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1919
Дочь: Перегуда Евгения Павловна
Отец ребёнка: Перегуда Терентий Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1922
Дочь: Перегуда Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Перегуда Терентий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно