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Куцейко Болеслава Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

04.06.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Куцейко Карл

Мать: Шварц Констанция

Смерть
04.06.1904 ст.
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