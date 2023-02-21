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Куцейко Болеслава Карловна
Куцейко Болеслава Карловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
04.06.1904 ст.
Пол
Женский
Отец
Куцейко Карл
Мать
Шварц Констанция
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Куцейко Карл
Мать:
Шварц Констанция
Смерть
04.06.1904 ст.
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