Макеенкова (Алешина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеенкова (Алешина) Елена Сергеевна

Место рождения

поселок Городок Карачевского района Брянской области

Дата рождения

27.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1967

Отец: Алешин Сергей Свиридович

Мать: Алешина Капиталина Петровна

поселок Городок Карачевского района Брянской области
Рождение ребёнка
01.09.1988

Сын: Макеенков Павел Владимирович

Отец ребёнка: Макеенков Владимир Иванович

Лужецкая, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.03.1993

Дочь: Кленова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Макеенков Владимир Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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