Макеенкова (Алешина) Елена Сергеевна
Место рожденияпоселок Городок Карачевского района Брянской области
Дата рождения27.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1967
поселок Городок Карачевского района Брянской области
Рождение ребёнка
01.09.1988
Сын: Макеенков Павел Владимирович
Отец ребёнка: Макеенков Владимир Иванович
Лужецкая, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.03.1993
Дочь: Кленова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Макеенков Владимир Иванович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область