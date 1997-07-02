Орищенко Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орищенко Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1997

Сын: Орищенко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Орищенко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.2004

Дочь: Орищенко Софья Андреевна

Мать ребёнка: Орищенко Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орищенко Людмила Ивановна

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