Орищенко Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1997
Сын: Орищенко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Орищенко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.2004
Дочь: Орищенко Софья Андреевна
Мать ребёнка: Орищенко Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно