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Туркина (Борисова) Марина Евгеньевна
Туркина (Борисова) Марина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.?.1949
Пол
Женский
Отец
Борисов Евгений Дмитриевич
1925 г.р.
Мать
Борисова (Щербакова) Валентина Васильевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.?.1949
Отец:
Борисов Евгений Дмитриевич
Мать:
Борисова Валентина Васильевна
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