Туркина (Борисова) Марина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Борисова) Марина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.?.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.1949

Отец: Борисов Евгений Дмитриевич

Мать: Борисова Валентина Васильевна

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