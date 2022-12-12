Таисия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1909 ст.

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Платон Васильевич

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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