Таисия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1909 ст.
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Платон Васильевич
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Васильевич
Смерть
Неизвестно