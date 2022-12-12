Безгодова (Коракина) Екатерина Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1844 ст.
Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место происхождения: завод Пожевской Мастеровой. Второй брак, в 38 лет, вдовец - 30.01.1844 г. с 40-летней вдовой заводского ремесленника Ивана Коракина Екатериной Иларионовной Коракиной. Поручители... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коракин Иван
Первый муж Екатерины Илларионовны, заводской ремесленник.