Безгодова (Коракина) Екатерина Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Коракина) Екатерина Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1844 ст.

Муж: Безгодов Архипп Максимович

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место происхождения: завод Пожевской Мастеровой. Второй брак, в 38 лет, вдовец - 30.01.1844 г. с 40-летней вдовой заводского ремесленника Ивана Коракина Екатериной Иларионовной Коракиной. Поручители... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коракин Иван

Первый муж Екатерины Илларионовны, заводской ремесленник.
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