Трифонихин Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонихин Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2001

Отец: Трифонихин Юрий Николаевич

Мать: Трифонихина Татьяна Ивановна

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