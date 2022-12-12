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Мухин Кузма Николаевич

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Место рождения

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.07.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838 ст.

Отец: Мухин Николай Федулович

Мать: Мухина Устинья Михайловна

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Чернышев Петр Проклов и Малева Марфа Филипова
Бракосочетание
04.09.1859 ст.

Жена: Дубовская Анфиза Андреева

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Первым браком. Жених: Камызякского селения; жительствует в родительском доме. Невеста: дочь государственного крестьянина Камызякского селения Дубовского Андрея Романова; жительствует в родительском д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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