Мухин Кузма Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838 ст.
Отец: Мухин Николай Федулович
Восприемники: Чернышев Петр Проклов и Малева Марфа Филипова
Бракосочетание
04.09.1859 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Первым браком. Жених: Камызякского селения; жительствует в родительском доме. Невеста: дочь государственного крестьянина Камызякского селения Дубовского Андрея Романова; жительствует в родительском д... Показать все
Смерть
Неизвестно