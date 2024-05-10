Самошин Максим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1978
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.06.2007
Рождение ребёнка
29.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самошина (Руденко) Анна Витальевна
Рождение ребёнка
09.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самошина (Руденко) Анна Витальевна
Бракосочетание
14.12.2019
Рождение ребёнка
05.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самошина (Дарибабина) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
25.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самошина (Дарибабина) Анастасия Александровна