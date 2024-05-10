Самошин Максим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самошин Максим Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1978

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1982 г.р.
1986 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1978

Отец: Самошин Анатолий Ильич

Мать: Самошина (Мазнева) Надежда Константиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Самошина (Руденко) Анна Витальевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.06.2007

Жена: Самошина (Руденко) Анна Витальевна

Рождение ребёнка
29.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самошина (Руденко) Анна Витальевна

Рождение ребёнка
09.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самошина (Руденко) Анна Витальевна

Бракосочетание
14.12.2019

Жена: Самошина (Дарибабина) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
05.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самошина (Дарибабина) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
25.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самошина (Дарибабина) Анастасия Александровна

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