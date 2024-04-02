Некрасов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1980
Дочь: Хвасточенко Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
08.07.1984
Дочь: Некрасова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1985
Сын: Некрасов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1988
Сын: Некрасов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Валентина Николаевна