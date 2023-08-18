Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1963

Дата смерти

30.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1905

Дочь: Антуфьева (Щелконогова) Евдокия Яковлена

Отец ребёнка: Щелконогов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
03.02.1911

Дочь: Кадешникова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Щелконогов Яков Андреевич

Рождение
12.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконогов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Щелконогов Яков Андреевич

Смерть
30.03.1988

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