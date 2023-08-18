Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1963
Дата смерти30.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1905
Дочь: Антуфьева (Щелконогова) Евдокия Яковлена
Отец ребёнка: Щелконогов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1911
Дочь: Кадешникова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Щелконогов Яков Андреевич
Рождение
12.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Щелконогов Яков Андреевич
Смерть
30.03.1988