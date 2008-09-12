Фельдшеров Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фельдшерова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
12.09.2008
Дочь: Фельдшерова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Фельдшерова Людмила Владимировна