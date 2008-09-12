Фельдшеров Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельдшеров Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фельдшерова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
12.09.2008

Дочь: Фельдшерова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Фельдшерова Людмила Владимировна

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