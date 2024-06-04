Солодянкин Логин Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Солодянкин Василий Матвеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1761
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1762
Дочь: Макарова (Солодянкина) Гликерия Логинова
Мать ребёнка: Солодянкина (Протасова) Катерина Никифорова
Смерть
После 1762