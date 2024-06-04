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Солодянкин Логин Васильев

Место рождения

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Солодянкин Василий Матвеев

Мать: не указана

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.02.1761

Жена: Солодянкина (Протасова) Катерина Никифорова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1762

Дочь: Макарова (Солодянкина) Гликерия Логинова

Мать ребёнка: Солодянкина (Протасова) Катерина Никифорова

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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