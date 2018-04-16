Мельниченко (Сакович) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Сакович) Светлана Александровна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

21.08.1941

Дата смерти

16.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.05.1962

Сын: Мельниченко Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Мельниченко Евгений Павлович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1972

Сын: Мельниченко Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Мельниченко Евгений Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Евгений Павлович

Смерть
16.04.2018
Омск, город Омск, Омская область
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