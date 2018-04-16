Мельниченко (Сакович) Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1941
Дата смерти16.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1962
Сын: Мельниченко Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Мельниченко Евгений Павлович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1972
Сын: Мельниченко Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Мельниченко Евгений Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2018