Голубева Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Екатерина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: Голубев Тимофей Дмитрев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Голубев Тимофей Дмитрев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Голубев Тимофей Дмитрев

Смерть
Неизвестно
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