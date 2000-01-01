Голубева Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Голубев Тимофей Дмитрев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Голубев Тимофей Дмитрев
Смерть
Неизвестно