Коновалова Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Екатерина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.

Дочь: Коновалова Клавдия Прохоровна

Отец ребёнка: Коновалов Прохор Григорьевич

Запись о рождении и крещении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Прохор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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