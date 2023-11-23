Карп Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Никита Федоров
Мать: Екатерина Иванова
Карп Никитич (1776 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. Обучался в семинарии. В 1803 году определен во священника к церкви того же села, грамоту имеет. Жен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Никольская Фелицата Карпова
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евгений Карпов
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Смерть
Неизвестно