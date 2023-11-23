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Карп Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Никита Федоров

Мать: Екатерина Иванова

Карп Никитич (1776 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. Обучался в семинарии. В 1803 году определен во священника к церкви того же села, грамоту имеет. Жен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Никольская Фелицата Карпова

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Евгений Карпов

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Смерть
Неизвестно

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