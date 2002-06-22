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Задоркин Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1927

Дата смерти

22.06.2002

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927

Отец: Задоркин Федор (Феодор) Васильевич

Мать: Задоркина (Ахременкова) Анастасия Сергеевна

Работа или профессия
С ?.03.1946 по ?.05.1947
Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
счетовод Уйского с/по Колхозного райпотребсоюза
Работа или профессия
С ?.05.1947 по ?.11.1947
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
курсант облпотребсоюза
Призыв на военную службу
?.01.1952
служба в рядах Советской Армии командир в/ч 3271
Бракосочетание
30.10.1953

Жена: Задоркина (Храмова) Нина Николаевна

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
акт №31 от 30.10.1953 предъявлен паспорт №597873 VIII
Рождение ребёнка
07.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задоркина (Храмова) Нина Николаевна

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Вступление в партию
04.11.1955
Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задоркина (Храмова) Нина Николаевна

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
22.06.2002

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