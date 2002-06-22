Задоркин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1927
Дата смерти22.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927
Работа или профессия
С ?.03.1946 по ?.05.1947
счетовод Уйского с/по Колхозного райпотребсоюза
Работа или профессия
С ?.05.1947 по ?.11.1947
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
курсант облпотребсоюза
Призыв на военную службу
?.01.1952
служба в рядах Советской Армии командир в/ч 3271
Бракосочетание
30.10.1953
акт №31 от 30.10.1953 предъявлен паспорт №597873 VIII
Рождение ребёнка
07.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Задоркина (Храмова) Нина Николаевна
Вступление в партию
04.11.1955
Рождение ребёнка
26.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Задоркина (Храмова) Нина Николаевна
Смерть
22.06.2002