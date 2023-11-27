(Бурда) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурда) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1989

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1989

Отец: Бурда Николай

Мать: Бурда Елена

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