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(Бурда) Наталья
(Бурда) Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1989
Пол
Женский
Отец
Бурда Николай
1961 г.р.
Мать
Бурда (Кирилова) Елена
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1989
Отец:
Бурда Николай
Мать:
Бурда Елена
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