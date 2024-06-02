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Мельникова Акилина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Фоминович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мельников Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович

Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Мельников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович

Рождение ребёнка
11.08.1905

Дочь: Мельникова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович

Рождение ребёнка
14.11.1908

Сын: Мельников Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Мельникова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович

Смерть
Неизвестно

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