Мельникова Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Мельников Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Мельников Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович
Рождение ребёнка
11.08.1905
Дочь: Мельникова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович
Рождение ребёнка
14.11.1908
Сын: Мельников Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Мельникова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Фоминович
Смерть
Неизвестно