Малинина (Конина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1893
Дата смерти06.02.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1893
Отец: Конин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1914
Отец ребёнка: Малинин Николай Егорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Малинин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Малинин Николай Егорович
Рождение ребёнка
28.06.1918
Сын: Малинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малинин Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1966