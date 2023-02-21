Малинина (Конина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Конина) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1893

Дата смерти

06.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1893

Отец: Конин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Малинин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Малинин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Егорович

Рождение ребёнка
28.06.1918

Сын: Малинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Николай Егорович

Смерть
06.02.1966
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