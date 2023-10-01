Батманников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатманников Иван

Батманников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Батманникова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батманникова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Батманникова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батманников Виталий Иванович

Мать ребёнка: Батманникова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батманников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Батманникова Полина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.