Турчин Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения10.08.1916
Дата смерти04.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1916
Отбывание наказания
По 08.08.1940
Остался жить в Копейске
Рождение ребёнка
06.03.1941
Мать ребёнка: Костенко Анна Ильинична
Осуждение
01.02.1991
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачен и выслан в 1931 году в Челябинскую область, где находился на спец поселении с родителями.
Реабилитация осужденного
18.10.1991
На основании постановления ЦИК СНК от Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Смерть
04.03.1993
Бракосочетание
18.12.2000
Жена: Костенко Анна Ильинична
Челябинск, Челябинский, Челябинская область