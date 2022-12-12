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Турчин Иван Никитович

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

10.08.1916

Дата смерти

04.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1916

Отец: Турчин Никита Афанасьевич

Мать: Турчина Мария Алексеевна

Отбывание наказания
По 08.08.1940
Копейск, Копейский, Челябинская область
Остался жить в Копейске
Рождение ребёнка
06.03.1941

Сын: Турчин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Костенко Анна Ильинична

Копейск, Копейский, Челябинская область
Осуждение
01.02.1991
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачен и выслан в 1931 году в Челябинскую область, где находился на спец поселении с родителями.
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Копейск, Копейский, Челябинская область
На основании постановления ЦИК СНК от Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Смерть
04.03.1993
Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
18.12.2000

Жена: Костенко Анна Ильинична

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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